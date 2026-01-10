U Loznici bez struje 134 domaćinstva, u Valjevu 2.150, u Ivanjici oko 1.000, ekipe na terenu

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
LOZNICA - Stanje sa snabdevanjem električnom energijom na teritoriji grada Loznice se postepeno stabilizuje, a prema informacijama iz dispečerskog centra Elektrodistribucije Srbije, trenutno su bez napajanja dve trafo-stanice u Stupnici i tri trafo-stanice u Koreniti, usled čega je oko 134 domaćinstva bez električne energije, navodi se na sajtu Grada Loznice.

Vodosnabdevanje na teritoriji grada Loznice je u potpunosti normalizovano. Agregat na Kamenjači je isključen, tako da se u ovom trenutku električnom energijom preko agregata snabdeva samo pumpna stanica Perišići. Svi raspoloživi kapaciteti ljudstva i mehanizacije su angažovani i u punom su radu. Kao i do sada, svi putni pravci predviđeni programom zimskog održavanja su prohodni. Tokom dana nastavljeno je čišćenje puteva nižeg prioriteta, seoskih i makadamskih
