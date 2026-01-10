Mesarović: Trenutno bez struje nešto više od 22.000 potrošača u Srbiji

MALI ZVORNIK - Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je večeras da je u Srbiji trenutno bez struje 22.246 potrošača, što je 0,58 odsto ukupnog broja potrošača u zemlji.

"Ta brojka, u odnosu na ukupan broj, odnosno procenat stanovništva, bi neko rekao da je mali, da je zanemarljiv, u odnosu na ove vremenske prilike sa kojima se susrećemo, odnosno neprilike koje su i uslovile da situacija bude ovakva. Međutim, za mene kao ministra, a pre svega za našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića, nema bitnije stvari trenutno te da stabilizujemo elektroenergetski sistem i da do svakog domaćinstva, apsolutno obezbedimo uredno snabdevanje