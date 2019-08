Haradinaj: O Trepči uopšte ne treba da se razgovara sa Beogradom

Blic pre 55 minuta | Tanjug

Premijer privremenih kosovskih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj, izjavio je danas da o problemu rudnika Trepča ne treba uopšte da se razgovara u dijalogu sa Beogradom.

On je to rekao u Gnjilanu, navodeći da će taj rudnik kosovskom budžetu doneti 500 miliona evra, kao i da će taj novac biti samo profit, a ne i ukupni promet, prenosi portal "Kosovo online" pozivajući se na prištinsku "Gazetublic". - Moramo da razjasnimo nekoliko stvari. Ne smemo izgubiti izvor života - dodao je on. Istovremeno, Haradinaj je rekao da se sa promenom granica ne igra jer je to veoma opasno, kao i da na Kosovu "ne može da funkcioniše država u državi",