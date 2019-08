Stižu nam paklene temperature: RHMZ izdao upozorenje za sredu i četvrtak, temperature će ići i do 37 stepeni! Danas sunčano i toplo

Kurir pre 1 sat

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna od 30 do 34, saopštio je RHMZ. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna oko 33 stepena. RHMZ upozorava na izuzetno visoke temperature u sredu i četvrtak, od 34 do 37 stepeni. U sredu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U četvrtak ujutro i pre podne na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim