NUNS: Policija da prestane da napada novinare – nadležni da hitno reaguju na pretnje

Vranje/Beograd - Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je nove pretnje upućene novinarima i novinarkama, kao i napad policije tokom protesta građana ispred zgrade u kojoj se nalazi sud i tužilaštvo u Novom Sadu.

U saopštenju NUNS-a podseća se da su tokom policijske akcije jutros ispred suda u Novom Sadu novinarka N1 Lea Apro i novinar portala Razglas news Žarko Bogosavljević više puta udarani štitovima i rukama i pored oznaka i novinarskih legitimacija. Žarko Bogosavljević je uzvikivao: „Novinar! Šta radiš ti? Ne smeš da udaraš novinara!”, a na snimcima se jasno čuje i Lea Apro koja ukazuje da je novinarka. Nezavisno udruženje novinara Srbije ponovo poziva Ministarstvo