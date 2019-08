FOTO, VIDEO: Britanski avion prinudno sleteo u Španiju zbog gustog dima

Radio 021 pre 27 minuta | Klix.ba

Avion "British Airways" koji je bio na putu za Španiju, prinudno je sleteo u Valensiju nakon što se kabina aviona napunila gustim dimom.

Avion je leteo desetak minuta nakon što je dim iz kabine počeo da se širi prema putnicima. "Svesni smo incidenta koji uključuje jedan od naših aviona u Valensiji. Uskoro ćemo imati više informacija", kazao je portparol aviokompanije. . @British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown