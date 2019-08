Vučić: Ja sam za potpunu liberalizaciju davanja pasoša

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas povodom slučaja vladinog davanja srpskog državljanstva inostranim državljanima da je on za potpunu liberalizaciju davanja srpskog pasoša.

Vučić je novinarima u Čortanovcima kazao da ne može govoriti o svim konkretnim slučajevima, uključujući i bivšu premijerku Tajlanda osudjenu za korupciju Jingluk Šinavatru, ali da je dobro dovoditi ljude u zemlju, jer je Srbija izgubila mnogo ljudi zbog siromaštva. On je kazao da je njegova odluka da skine oznaku tajnosti sa dokumenata o prisluškivanju, da je to uradio iz nekoliko razloga i da je to interes javnosti ako „svaki dan govore o diktaturi i autokratskom