Ponovo na plaži: Salvini na Siciliji pravio selfije i pozivao na raspisivanje izbora (video)

Vicepremijer Italije i lider Lige Mateo Salvini je danas boravio na Siciliji, odakle je opet pozvao na raspisivanje vanrednih izbora.

Salvini je, kako italijanski mediji navode, kao mantru opet zatražio da se pre sredine avgusta održi sednica parlamenta, kako bi se ozvaničila kriza vlade i što pre raspisali izbore. "Što pre budete glasali, to bolje", rekao je Salvini na plaži u Taormini i dodao da ima puno poverenje u predsednika Serđa Matarelu da će raspisati izbore najkasnije za oktobar. On se, inače, na plaži pojavio u šortsu i majici, a dočekao ga je veliki broj građana. On se sa njima