UKRAJINSKA KRIZA - Lavrov: Bez Moskve nema rešenja kolektivne bezbednosti; evropske zemlje voljne da pošalju mirovne trupe

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.275. dan. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je da Moskva želi da evropske bezbednosne garancije Ukrajini budu zaista pouzdane ali i da se to pitanje ne može rešiti bez njenog učešća. Više evropskih zemalja spremno je da pošalje mirovni vojni kontingent u Ukrajinu. Najmanje tri osobe poginule su u ruskom raketiranju Kostantinovke, tvrde lokalne vlasti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da su moskovske snage zauzele još tri naselja u Dnjepropetrovskoj i

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da SAD sve jasnije razumeju potrebu za otklanjanjem korena ukrajinske krize. Lavrov je rekao da se Rusija zalaže da evropske bezbednosne garancije Ukrajini budu zaista pouzdane. Sa druge strane, istakao je da zvanična Moskva ne može da pristane na to da se pitanja kolektivne bezbednosti rešavaju bez njenog učešća. Vojni lideri NATO-a na onlajn-konferenciji saglasili su se da je je prioritet za Alijansu ostaje "pravedan,