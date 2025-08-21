Mađarska spremna da bude mesto mirovnih pregovora Kijeva i Moskve; Rosatom: Potrebno unaprediti ruski nuklearni štit

Rat u Ukrajini – 1.275. dan. Mađarska je spremna da bude domaćin mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije, potvrđuje Budimpešta. Ruski nuklearni štit trebalo bi da bude unapređen u narednim godinama zbog "kolosalnih pretnji", kaže direktor Rosatoma. Ruske trupe izvele su napad na objekat američkog proizvođača elektronike u zapadnoj Ukrajini, saopštava Kijev.

Rosatom: Ruski nuklearni štit mora biti modernizovan zbog "kolosalnih pretnji" Ruski nuklearni štit trebalo bi da bude unapređen u narednim godinama zbog "kolosalnih pretnji", rekao je šef ruske državne nuklearne korporacije Aleksej Lihačov, prenela je državna novinska agencija RIA. "U aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, vreme je kolosalnih pretnji po postojanje naše zemlje. Stoga je nuklearni štit, koji je istovremeno i mač, garancija našeg suvereniteta", rekao je