Teritorije: Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, a priznaće ih i Sjedinjene Američke Države.

U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta. Rusija se odriče drugih teritorija van tih pet regiona. Ukrajina povlači svoje snage iz dela Donjecke oblasti i ta teritorija će postati demilitarizovana tampon zona. Ovo se navodi u 21. tački mirovnog plaba američkog predsednika Donald Trampa za Ukrajinu.. Podsetimo, ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko objavio je večeras mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, koji je danas u Kijevu uručen