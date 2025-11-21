Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta!

Kurir pre 31 minuta
Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava…

Teritorije: Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, a priznaće ih i Sjedinjene Američke Države.

U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta. Rusija se odriče drugih teritorija van tih pet regiona. Ukrajina povlači svoje snage iz dela Donjecke oblasti i ta teritorija će postati demilitarizovana tampon zona. Ovo se navodi u 21. tački mirovnog plaba američkog predsednika Donald Trampa za Ukrajinu.. Podsetimo, ukrajinski poslanik Aleksij Gončarenko objavio je večeras mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, koji je danas u Kijevu uručen
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ko gubi, a ko dobija? Objavljen Trampov mirovni plan: Ovo je svih 28 tačaka za završetak rata u Ukrajini

Ko gubi, a ko dobija? Objavljen Trampov mirovni plan: Ovo je svih 28 tačaka za završetak rata u Ukrajini

Blic pre 2 sata
Objavljen Trampov mirovni plan za Ukrajinu

Objavljen Trampov mirovni plan za Ukrajinu

Danas pre 2 sata
Evropski i ukrajinski zvaničnici odbacili Trampov mirovni plan

Evropski i ukrajinski zvaničnici odbacili Trampov mirovni plan

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonjeckKijevKrimDonald TrampLuganjskRat u UkrajiniHerson

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Kurir pre 36 minuta
"Neće biti palestinske države": Netanjahu: Veoma je jednostavno

"Neće biti palestinske države": Netanjahu: Veoma je jednostavno

Blic pre 21 minuta
"Njihovo rukovodstvo je postalo kriminalna banda": Putin prvi put komentarisao situaciju u Ukrajini

"Njihovo rukovodstvo je postalo kriminalna banda": Putin prvi put komentarisao situaciju u Ukrajini

Blic pre 41 minuta
Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava…

Ukrajina će biti osakaćena trampovim planom: Amerika priznaje Krim, Donjeck i Lugansk! U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta!

Kurir pre 31 minuta
Mahovina preživela devet meseci u svemiru, normalno se razmnožavala po povratku

Mahovina preživela devet meseci u svemiru, normalno se razmnožavala po povratku

Politika pre 41 minuta