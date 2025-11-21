Ozbiljna pretnja kremlja Ukrajini! "Pristanite na pregovore o Trampovom mirovnom sporazumu odmah ili ćete se izgubiti još teritorija"

Blic pre 49 minuta
Ozbiljna pretnja kremlja Ukrajini! "Pristanite na pregovore o Trampovom mirovnom sporazumu odmah ili ćete se izgubiti još…

Dmitrij Peskov izjavio da ruska vojna efikasnost sužava mogućnosti ukrajinskog izbora.

Britanski list navodi da Moskva nije zvanično primila američki mirovni plan za Ukrajinu. Kremlj upozorava da bi Ukrajina trebalo da pregovara „sada“ ili rizikuje gubitak još teritorije, prenosi "Gardijan". Kremlj je rekao da bi Ukrajina trebalo da započne pregovore o okončanju rata „sada“ ili se suoči sa mogućnošću gubitka još teritorije, prenosi "Gardijan". - Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebalo bi da ubedi Zelenskog: bolje je pregovarati i to učiniti sada
