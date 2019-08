Ozbiljno upozorenje:Kineska vojska stigla pred Hongkong

Mondo pre 1 sat | mondo.rs

Kina dovodi trupe na granicu sa Hongkongom, gde skoro tri meseca traju višemilionski protesti. Kolone oklopnih vozila i kamiona protežu se kilometrima i blokiraju autoput i gradske ulice.

Foto: Tanjug/AP Photo/Vincent Yu ilustracija Zvanični Peking tvrdi da su vojska i druge jedinice obaveštajnih službi započele velike vojne vežbe, koje nikako nisu povezane sa uličnim neredima. U Šenženu, koji se nalazi na samo 25 kilometara od granice sa Hongkongom, okupila kineska vojna vozila, što predstavlja upozorenje demonstrantima, prenosi Sputnjik. Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is