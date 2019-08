Uhapšen sa šesnaest paketića heroina

RTS pre 2 sata

Dvadesetogodišnji muškarac F. V. uhapšen je u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu jer je kod njega pronađeno 16 paketića heroina.

Kada su policijski službenici pokušali da legitimišu mladića, on se okrenuo i počeo da beži, saopšteno je iz MUP-a. Policajci su ga brzo stigli i uhapsili. Heroin je pronađen u kesi koju je osumnjičeni bacio tokom bežanja. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.