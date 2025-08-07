Crnogorac pretukao pijanog nemca: Haos ispred restorana na Pagu: Žrtva hitno primljena u bolnicu

Na Pagu, državljanin Crne Gore, teško je povredio 37-godišnjeg nemačkog državljanina koji je, prema izveštaju policije, remetio javni red i mir.

Incident se odigrao ispred jednog ugostiteljskog objekta kada je osumnjičeni prišao Nemcu, napao ga i naneo mu teške telesne povrede. Povređeni je hitno prevezen u Opštu bolnicu Zadar, gde su lekari potvrdili ozbiljnost povreda. Protiv crnogorskog državljanina je podnesena krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru, nakon čega je predat pritvorskom čuvaru zadarske policije. Istovremeno, 37-godišnji Nemac je zbog narušavanja javnog reda i mira, uz