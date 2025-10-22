U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

Ministarstvo odbrane Srbije je saopštilo da je prilikom realizacije redovnih trenažnih skokova, danas u Nišu smrtno stradao pripadnik 63. padobranske brigade, desetar Luka Stojanović.

U saopštenju piše da je do toga došlo oko 14.00 na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ Desetar Stojanović je rođen 24. jula 2004. u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. Na lice mesta su izašli organi vojne policije, o događaju je u skladu sa zakonom obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu a uviđaj je u toku. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je formirao komisiju