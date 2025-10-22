U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

Danas pre 4 sati  |  Beta
U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

Ministarstvo odbrane Srbije je saopštilo da je prilikom realizacije redovnih trenažnih skokova, danas u Nišu smrtno stradao pripadnik 63. padobranske brigade, desetar Luka Stojanović.

U saopštenju piše da je do toga došlo oko 14.00 na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ Desetar Stojanović je rođen 24. jula 2004. u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. Na lice mesta su izašli organi vojne policije, o događaju je u skladu sa zakonom obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu a uviđaj je u toku. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović je formirao komisiju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tragedija na aerodromu u Nišu: Pripadnik 63. padobranske, desetar Luka Stojanović (21), stradao tokom redovnih trenažnih…

Tragedija na aerodromu u Nišu: Pripadnik 63. padobranske, desetar Luka Stojanović (21), stradao tokom redovnih trenažnih skokova

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišAerodromTužilaštvoVojska Srbije

Hronika, najnovije vesti »

Požar u Veterniku: Zapalio se magacin nameštaja i stolarije

Požar u Veterniku: Zapalio se magacin nameštaja i stolarije

Blic pre 56 minuta
Uhapšen diler iz Subotice: Policija u stanu pronašla marihuanu

Uhapšen diler iz Subotice: Policija u stanu pronašla marihuanu

Blic pre 1 sat
Požar u Veterniku: Zapalio se magacin nameštaja i stolarije

Požar u Veterniku: Zapalio se magacin nameštaja i stolarije

Blic pre 56 minuta
Dojava o bombi u poznatom hotel na Kopaoniku: U toku hitna evakuacija, kontradiverziona jedinica na terenu

Dojava o bombi u poznatom hotel na Kopaoniku: U toku hitna evakuacija, kontradiverziona jedinica na terenu

Blic pre 3 sata
U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

U Nišu poginuo pripadnik 63. padobranske brigade

Danas pre 4 sati