Mali: Decembarska plata biće iznad 500 evra, dolaze najbolje godine po Srbiju

Ministar finansija Siniša Mali kazao je danas da će prosečna decembarska plata u Srbiji biti iznad 500 evra, kao i da po njegovoj oceni dolaze najbolje godine po pitanju ekonomskog rasta i razvoja.

"U prvih sedam meseci ove godine suficit je 48,5 milijardi dinara, a planirali smo deficit, što je apsolutni uspeh", kazao je Mali za RTS. On je rekao da će u naredne dve ili tri nedelje najverovatnije biti odlučeno o povećanju minimalne cene rada, a da je krajnji rok za to do 15. septembra. "Očekujem značajno povećanje", kazao je Mali o minimalnoj ceni rada. Mali je naveo da je na Vladi već doneta odluka o osnivanju Komisije za najavljeni investicioni ciklus, koji