Amfilohije: Krivična prijava zbog koncerta nekultura najgore vrste

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije ocenio je da je najavljena krivična prijava ministra kulture Crne Gore, Aleksandra Bogdanovića, zbog koncerta održanog u Herceg Novom, "svedočanstvo nerazumlja" i to, kako je dodao, nije kultura, nego njeno poricanje i "nekultura najgore vrste".

"To nije prvi put od njega i to je znak njegove neobrazovanosti, što je i dokaz njegov predlog da ikonu Bogorodice Filermose strpa u onu pećinu. Sve to pokazuje da je on zalutao u kulturu i postavlja se pitanje ko je takvog čoveka i postavio na to mesto", rekao je mitropolit za hercegnovsku televiziju "Novi". Na manifestaciji "Trg od ćirilice" u Herceg Novom, tokom koncerta "Za naše Kosovo i Metohiju" Georgiev je pevao "Tamo daleko" i "Crna Gora i Srbija to je