Stojković o kiksu u Malatiji: Nepotrebna intervencija i greška

Golman Partizana Vladimir Stojković, posle plasmana u plej-of Lige Evrope, rekao je da je njegova intervencija u 7. minutu meča protiv Malatije bila nepotrebna i da je bila greška.

Malatija je tada preko Adisa Jahović postigla pogodat, posle loše reakcije odbrane Partizana i istrčavanja Stojkovića. – Bila je to moja nepotrebna intervencija. Tražio sam da uđem ekstremno u tu intervenciju kako bih digao samopouzdanje i da bi me držalo celu utakmicu. Tražio sam je na silu, nije trebalo i moja je greška. Svaka greška i svaki neuspeh je preduslov za uspeh. Time sam se vodio do kraja utakmice i drago mi je da nisam poklekao, da me nije uzdrmalo,