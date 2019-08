Teroristički Napad na svatove: Stotine žrtava na svadbi! Kabulom odjekuju plač i jecaji (video)

Pravda pre 1 sat | Tanjug

Najmanje 63 osobe su ubijene a 182 je ranjeno u napadu bombaša samoubice na svadbi u Kabulu, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova Avganistana.

Talibani su negirali da su odgovorni za eksploziju u šiitskom predgrađu na zapadu Kabula, prenosi Rojters. #Break: Footage from a alleged suicide attack in a wedding all in west of Kabul #Kabul where tens of people killed and wounded. Eyewitnesses say. @TOLOnews pic.twitter.com/OX5FmQzbDl — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2019 Napad se dogodio u trenutku dok talibani i SAD pregovaraju o sporazumu koji bi predvideo povlačenje američkih snaga iz Avganistana u