SzS neće više učestvovati na okruglim stolovima vlasti i opozicije: Ispunjenje medijskih zahteva do 15. septembra ili bojkot (kurir TV)

Kurir pre 1 sat

BEOGRAD - Ukoliko se do 15.septembra ne ispune medijski zahtevi Saveza za Srbiju ta organizacija će bojkotvati naredne izbore, rekao je danas predsedavajući SzS Nebojša Zelenović.

On je novinarima rekao da je SzS izneo danas konkretan zahtev i tiče se političkog konsenzusa koji treba da dovede do toga da se do 15.septembra izabere novi sastav REM-a, i to ne politički, već na osnovu njihove stručnosti. - Očekujemo do 15. septembra to rešenje, ako ga nemamo, ulazimo u bojkot -, rekao je Zelenović novinarima na FPN-u. Kako je rekao, izbor novog sastava REM-a otvara vrata da se nastave razgovori vlasti i opozicije o ostalim zahtevima 1 od 5