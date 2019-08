Danska premijerka: Trampova ideja o kupovini Grenlanda apsurdna

Radio 021 pre 2 sata | Srna

Grenland nije na prodaju i ta ideja je potpuno apsurdna, rekla je danska premijerka Mete Frederiksen, nakon što je ekonomski savetnik Bele kuće potvrdio interesovanje predsednika SAD Donalda Trampa da kupi to najveće ostrvo na svetu.

"Grenland nije na prodaju. Grenland nije danski, već pripada Grenlandu. Istinski se nadam da on to ne misli ozbiljno", rekla je ona listu "Sermitsiag". Tramp će posetiti Kopenhagen narednog meseca i sastaće se sa Frederiksenom i premijerom Grenlanda Kimom Kilsenom. Ekonomski savetnik Bele kuće Lari Kudlou potvrdio je sinoć da Tramp želi da kupi Grenland, koji je autonomna oblast Danske. On je rekao da se situacija u tom smislu "razvija", podsetivši da je