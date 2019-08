Kako izbeći gužvu do uključenja na auto-put "Miloš Veliki"

RTS pre 50 minuta

Nakon što je otvoren auto-put "Miloš Veliki, ekipa RTS-a je kod petlje Mislođin razgovarala sa vozačima i proverila ima li gužvi na putu od Beograda do Obrenovca i koji su alternativni pravci da se stigne do tog mesta.

Od sinoć do ranih jutranjih časova, od kako je otvoren auto-put "Miloš Veliki", njime je prošlo 5.500 hiljada vozila. Danas u toku dana broj se povećao, negde oko 10.000 vozila se očekuje na ovom putnom pravcu. Ono što treba reći, to je da do 1. septembra na ovoj deonici neće biti naplaćivana putarina, Tako da, ako naiđete na naplatne rampe, slobodno ih prođite do 1. septembra. Vozači koji su koristili auto-put kažu da su ovakvu vožnju do Čačka odavno želeli.