AMSS: Na Batrovcima putnički automobili čekaju šest sati

– Putnički automobili čekaju više sati na nekoliko graničnih prelaza u Srbiji, a najduže na Batrovcima, gde im je za izlaz iz države potrebno šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema preseku stanja na granicama u 17.15, automobili čekaju dva sata za izlaz iz Srbije na prelazu Sot, kao i po sat vremena na Horgošu 2, Kelebiji, Šidu i prelazu Ljuba, dodaje se u saopštenju. Zadržavanja ima i na Horgošu, gde se čeka oko 45 minuta, na prelazima Jabuka i Sremska Rača zadržavanja su oko 30 minuta, a na Gradini i Preševu po 15 minuta. Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju dva sata za izlaz iz Srbije na Šidu, kao i oko sat