Stanje na putevima: Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Anđela Risantijević
Stanje na putevima: Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata
Putnička vozila očekuju zadržavanja na nekoliko graničnih prelaza, najviše na Batrovcima, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema informacijama Uprave granične policije od 05.15 časova, na Kelebiji putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju sat vremena, a na Preševu 25 minuta. Zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje ima na graničnim prelazima Šid, tri i Batrovci, dva sata. Izvor: Tanjug
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

Automobili na Batrovcima na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Beskrajne kolone na ulazu u Srbiju!

Beskrajne kolone na ulazu u Srbiju!

Vesti online pre 2 sata
Gužve na granicama: Četiri sata čekanja na Batrovcima

Gužve na granicama: Četiri sata čekanja na Batrovcima

Serbian News Media pre 3 sata
AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta, zadržavanja na graničnim prelazima

AMSS: Saobraćaj umerenog intenziteta, zadržavanja na graničnim prelazima

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Ne vidi se kraj kolonama! Na ovom graničnom prelazu se čeka 4 sata, automobili se jedva pomeraju (foto)

Ne vidi se kraj kolonama! Na ovom graničnom prelazu se čeka 4 sata, automobili se jedva pomeraju (foto)

Blic pre 4 sati
Beskrajne kolone na ulazu u Srbiju! Amss upozorio: Svi krenuli kući, a na ovom prelazu je čekanje i do 4 sata!

Beskrajne kolone na ulazu u Srbiju! Amss upozorio: Svi krenuli kući, a na ovom prelazu je čekanje i do 4 sata!

Telegraf pre 4 sati
Stanje na graničnim prelazima: Na Batrovcima čekanje i do četiri sata

Stanje na graničnim prelazima: Na Batrovcima čekanje i do četiri sata

Ozon pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoTanjugBatrovciAMSSKelebijaŠidstanje na putevima

Društvo, najnovije vesti »

Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Protesti u Nišu i Sremskoj Mitrovici: Demonstranti se okupili ispred sc "Pinki" i hale "Čair"

Blic pre 9 minuta
Upozorenje Gradskog zavoda za javno zdravlje: Preteške torbe su rizik za kičmu i stopala

Upozorenje Gradskog zavoda za javno zdravlje: Preteške torbe su rizik za kičmu i stopala

Nedeljnik pre 9 minuta
Uspomena na studije jača od daljina

Uspomena na studije jača od daljina

Vesti online pre 4 minuta
Savetnik Ivice Dačića je progovorio na televiziji i – društvene mreže su eksplodirale: Možda bi gusle pomogle?

Savetnik Ivice Dačića je progovorio na televiziji i – društvene mreže su eksplodirale: Možda bi gusle pomogle?

Nova pre 3 minuta
Famozno: Oficiri za (bez) vezu

Famozno: Oficiri za (bez) vezu

Kurir pre 4 minuta