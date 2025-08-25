Ne vidi se kraj kolonama! Na ovom graničnom prelazu se čeka 4 sata, automobili se jedva pomeraju (foto)

Saobraćaj u Srbiji protiče umerenim intenzitetom i bez većih problema, osim na graničnim prelazima gde su zadržavanja i za putnička i za teretna vozila.

Na putevima sa radovima savetuje se oprez i poštovanje privremene signalizacije. Na naplatnim rampama nema čekanja. Putnička vozila najduže čekaju na izlazu iz zemlje kod Batrovaca - oko četiri sata. Na Kelebiji oko sat. Na Preševu oko 30 minuta. Teretna vozila čekaju tri sata na Šidu i dva sata na Batrovcima. Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.