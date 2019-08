Vučić: Izvinjavam se Jezdiću, Joksimoviću i Bregoviću što su pretrpeli linč

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da najveći deo građana Srbije pozdravlja izgradnju i otvaranje auto-puteva, među kojima su i javne ličnosti koje imaju karijere i ne zavise ni od kakvih tajkuna.

Vučić se izvinio glumcu Nenadu Jezdiću i muzičarima Željku Joksimoviću i Goranu Bregoviču što su, kako je rekao, "pretrpeli linč polupismenih ljudi koji misle da su mnogo važni" jer su pohvalili otvaranje auto-puta od Obrenovca do Preljine. "To mogu samo hrabri i nezavisni ljudi, koji imaju svoju glavu, svoje karijere i nezavisni su od tajkuna i bilo koga", rekao je Vučić za TV Prva. On je dodao da opoziciji neće uspeti da pobedi normalnu, pristojnu, marljivu i