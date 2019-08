Danas pretežno sunčano i veoma toplo

Blic pre 7 sati | Tanjug

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 30 do 35 stepeni.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a jutarnja temperatura biće od 12 do 20 stepeni, saopštio je RHMZ. I u Beogradu pretežno suncano i toplo. Jutarnja temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 32 stepena. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 29. avgusta, biće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Od petka uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom uglavnom u brdsko -