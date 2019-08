Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji u petak pretežno sunčano i veoma toplo.

Posle podne, uz više promenljive oblačnosti, ponegde na jugozapadu kratkotrajni slab pljusak. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 32 do 35 stepeni, saopštio je RHMZ. u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura 20, najviša 34 stepena. Slično vreme i u narednih sedam dana, sa najvisom temperaturom od 31 do 35 stepeni. U poslepodnevnim satima uz više promenljive