Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i najavom stabilizacije sutra

Naslovi.ai pre 11 minuta
Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i najavom stabilizacije sutra

RHMZ izdao hitna upozorenja zbog nepogoda, dok se sutra očekuje stabilizacija uz sunčane intervale i niže temperature.

U Srbiji danas dominira promenljivo i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz mogućnost nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, naročito u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim delovima zemlje. Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo-alarm za ove oblasti i najavio hitna upozorenja za pojedine lokacije jedan do dva časa unapred. RTS Alo Glas Zaječara Glas juga Dnevnik Blic

Temperatura će opadati, sa najnižim vrednostima od 14 do 22 stepena i dnevnim maksimumima od 24 do 34 stepena, u zavisnosti od regiona. Vetar će biti severozapadni, jak i povremeno olujni, naročito u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Alo Telegraf N1 Info

U Vojvodini je već zabeležen jak olujni vetar i obilna kiša, sa padom drveća i lokalnim nepogodama. Meteorolozi upozoravaju da će se nepogode sa gradom i olujnim vetrom širiti dalje tokom dana, a za pojedine lokacije biće izdata hitna upozorenja. Blic Nova NIN

Promena vremena dolazi nakon višednevnih tropskih temperatura do 38 stepeni, a sutra se očekuje osveženje sa izraženom nestabilnošću i dnevnim temperaturama od 24 do 31 stepen. Glas juga Telegraf

U ovom času snažan grmljavinski sistem iz Crne Gore i Hercegovine zahvatio je južne, jugozapadne i zapadne predele Srbije i širi se dalje ka centralnoj Srbiji, donoseći jake pljuskove, gromove, grad i olujni vetar. Očekuju se padavine i u Podrinju, Šumadiji, Pomoravlju i Podunavlju. Telegraf

Nakon perioda visokih temperatura, u Srbiju je stigla svežija i vlažna vazdušna masa, donoseći naoblačenje, kišu i pad temperature. Mogući su obilniji pljuskovi sa grmljavinom, naročito u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima, uz na snazi narandžasto i žuto upozorenje zbog mogućih intenzivnih padavina. Serbian News Media

RHMZ je izdao hitna upozorenja za naredna dva sata za područja Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, kao i izolovano za zapadnu Srbiju, zbog jakih pljuskova sa grmljavinom, olujnim vetrom i lokalnim pojavama grada. Blic Alo

Republički hidrometeorološki zavod potvrđuje da će pljuskovi i grmljavine danas biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, sa najvećom verovatnoćom pojave grada u zapadnoj, jugozapadnoj i južnoj Srbiji preko Šumadije i Pomoravlja do istoka zemlje. Za pojedine lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. RTK Niške vesti Blic Blic Blic

RHMZ je upozorio da se u naredna dva sata na području Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, kao i izolovano na zapadu zemlje, očekuju jaki grmljavinski sistemi sa pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom. Tokom dana padavine će se proširiti i na ostale krajeve Srbije, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će ponegde dostići udare olujne jačine. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom. Mondo

Sutra će biti promenljivo oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, slabim i umerenim vetrom, a temperatura će se kretati od 11 do 28 stepeni. Alo

Jak pljusak praćen olujnim vetrom pogodio je Kragujevac, izazivajući pad kablova i smračenje dana. Blic

Snažni grmljavinski sistemi premeštaju se preko zapadnih, centralnih i jugoistočnih delova Srbije, sa lokalnim pojavama grada i olujnim vetrom. Na udaru su Kolubarski okrug, Šumadija, centralna Srbija, Pomoravlje, Podunavlje, Braničevski okrug, jug Banata i istok i jugoistok Srbije. Telegraf

Nevreme praćeno obilnom kišom i jakim olujnim vetrom pogodilo je večeras Vojvodinu. Najjači udar nevremena u Srbiju stiže iz Hrvatske, kojom je "monstrum" protutnjao još juče. U Subotici duva jak vetar i pada velika količina kiše, a u Mišićevu je oboreno drveće. Blic RTS

Povezane vesti »

RHMZ objavio hitno upozorenje: Stižu vremenske nepogode

RHMZ objavio hitno upozorenje: Stižu vremenske nepogode

Danas pre 11 minuta
(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se…

(Mapa) "pratite hitna upozorenja": Danas pljuskovi, grad i olujni vetar, RHMZ se oglasio rano jutros: Jako nevreme će se sručiti na ove delove Srbije!

Blic pre 10 minuta
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 10 minuta
Snažna oluja se sručila na Srbiju: Apokaliptični prizori u Kragujevcu, dan je u trenu postao noć! Jak vetar čupa kablove sa…

Snažna oluja se sručila na Srbiju: Apokaliptični prizori u Kragujevcu, dan je u trenu postao noć! Jak vetar čupa kablove sa bandera, razoran grad u Smederevskoj Palanci (video)

Blic pre 10 minuta
RHMZ upozorio na očekivane vremenske nepogode tokom dana

RHMZ upozorio na očekivane vremenske nepogode tokom dana

Glas Zaječara pre 35 minuta
Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja…

Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja

Blic pre 46 minuta
RHMZ izdao upozorenje: U kojim delovima Srbije se očekuju vremenske nepogode

RHMZ izdao upozorenje: U kojim delovima Srbije se očekuju vremenske nepogode

NIN pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i najavom stabilizacije sutra

Nestabilno vreme u Srbiji sa lokalnim nepogodama i najavom stabilizacije sutra

Naslovi.ai pre 11 minuta
Dan uživo od 16.30h: Nastavak pritisaka na akademsku zajednicu i građane

Dan uživo od 16.30h: Nastavak pritisaka na akademsku zajednicu i građane

N1 Info pre 10 minuta
Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Beta pre 1 minut
Učenici Pete beogradske gimnazije tvrde da je otpušteno sedam profesora

Učenici Pete beogradske gimnazije tvrde da je otpušteno sedam profesora

Serbian News Media pre 10 minuta
RHMZ objavio hitno upozorenje: Stižu vremenske nepogode

RHMZ objavio hitno upozorenje: Stižu vremenske nepogode

Danas pre 11 minuta