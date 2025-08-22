(Radarski snimci) haos počinje, zna se tačan sat! Evo kako će se razorno nevreme kretati po Srbiji: Nek se spremi Beograd, ovi delovi zemlje prvi na udaru

Rano jutros Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je da će zbog najavljenih padavina i nevremena za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Kako se navodi u upozorenju RHMZ danas se očekuju lokalno grad i jak ili olujni vetar.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom uz olujni vetar, a izolovano i grad. Prema prognozi RHMZ, u naredna dva sata nevreme će pogoditi područje Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i teritoriju zapadne Srbije. Prema prognozi RHMZ, sutra se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će