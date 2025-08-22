Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja
Blic pre 14 minuta
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom uz olujni vetar, a izolovano i grad, u pojedinim delovima Srbije.
Prema prognozi RHMZ, u naredna dva sata nevreme će pogoditi područje Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i teritoriju zapadne Srbije. - U naredna dva sata na na području Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i na teritoriji zapadne Srbije, jaki grmlјavinski sistemi sa plјuskovima, jakim i olujnim vetrom, ponegde i gradom - upozorili su. U našem posebnom tekstu možete pratiti kako će se nevreme kretati u Srbiji iz sata u sat. U