Počelo je! Rhmz niže hitna upozorenja: Žestoko nevreme nezaustavljivo gazi ova tri dela Srbije, objavljena trasa najjačih oluja…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na jake pljuskove sa grmljavinom uz olujni vetar, a izolovano i grad, u pojedinim delovima Srbije.

Prema prognozi RHMZ, u naredna dva sata nevreme će pogoditi područje Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i teritoriju zapadne Srbije. - U naredna dva sata na na području Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga, a izolovano i na teritoriji zapadne Srbije, jaki grmlјavinski sistemi sa plјuskovima, jakim i olujnim vetrom, ponegde i gradom - upozorili su. U našem posebnom tekstu možete pratiti kako će se nevreme kretati u Srbiji iz sata u sat. U