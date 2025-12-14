Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Beta pre 31 minuta

Naoružani napadač obučen u crno ubio je najmanje dvoje ljudi i ranio njih osmoro na univerzitetu Braun, u Providensu, u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend, juče tokom završnih ispita na kampusu univerziteta, javile su vlasti u momentu dok policija još traga za osumnjičenim za zločin.

Policija traga za osumnjičenim po zgradama kampusa, pretresa sve uključujući i kante za smeće, već više od tri sata posle pucnjave.

Osumnjičen je bio muškarac obučen u tamno koji je poslednji put viđen kako napušta zgradu gde su fakulteti za inženjerstvo, u kojoj se dogodio napad, rekao je zamenik šefa policije Timoti O'Hara.

Gradonačelnik Bret Smajli rekao je da je na snazi naređenje da se ne izlazi iz zatvorenog prostora u tom delu grada, a ljudi koji žive blizu kamusa pozvani su da ostanu u stanovima i kućama dok se ne ukine zabrana.

"Imamo raspoložive resurse da nađemo osumnjičenog, rekao je Smajli.

Osmoro ranjenih ljudi su u kritičnom ali stabilnom stanju, rekao je gradonačelnik. Nije rekao da li su svi nastradali studenti

Gradonačelnik je rekao da osoba za koju se prvobitno verovalo da je umešana u pucnjavu bila privedena, ali je kasnije utvrđeno da ta osoba nema veze sa incidentom."Još nam stižu informacije oko toga šta se desilo, ali za sada samo govorimo ljudima da zaključaju vrata i budu na oprezu", rekao je odbornik grada Providens Džon Konklejvs.

Pucnjava se dogodila u zgradi Barus i Holi, sedmospratnom kompleksu gde se nalazi fakultet za inženjerstvo i odelenje za fiziku. Prema vebsajtu univerziteta u toj zgradi ima više od 100 laboratorija, desetine učionica i kancelarija.

U toku su bili završni ispiti za kraj prvog semestra u toj zgradi kada je počela pucnjava.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima da je obavešten o napadu i da je FBI poslat na lice mesta.

(Beta, 14.12.2025)