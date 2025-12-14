Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Najmanje dvoje poginulo i osmoro ranjeno u pucnjavi na univerzitetu Braun u SAD

Policija traga za osumnjičenim po zgradama kampusa, pretresa sve uključujući i kante za smeće, već više od tri sata posle pucnjave.

Osumnjičen je bio muškarac obučen u tamno koji je poslednji put viđen kako napušta zgradu gde su fakulteti za inženjerstvo, u kojoj se dogodio napad, rekao je zamenik šefa policije Timoti O’Hara. Gradonačelnik Bret Smajli rekao je da je na snazi naređenje da se ne izlazi iz zatvorenog prostora u tom delu grada, a ljudi koji žive blizu kamusa pozvani su da ostanu u stanovima i kućama dok se ne ukine zabrana. “Imamo raspoložive resurse da nađemo osumnjičenog, rekao
