Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Novi godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju, osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza, danas stupa na snagu, saopštilo je preduzeće Srbijavoz. Novi red vožnje važiće do 12. decembra 2026. godine.

Organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja je u načelu zadržana kao u važećem redu vožnje uz pojedine izmene, od kojih su najznačajnije sledeće: svi Regio vozovi koji su u važećem redu vožnje saobraćali na relaciji Zemun-Valjevo-Zemun, od novog reda vožnje menjaju rang, koji će biti Regio Ekspress /Rex/i za njihov saobraćaj će se angažovati Štadler Novi Flirt EMV 413/417 podserije 100. Svi Regio vozovi koji su planirani od i do stanice Pančevo