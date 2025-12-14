Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Sputnik pre 1 sat
Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Novi godišnji red vožnje u železničkom putničkom saobraćaju, osmišljen tako da putnicima pruži kvalitetniju uslugu prevoza, danas stupa na snagu, saopštilo je preduzeće Srbijavoz.

Novi red vožnje važiće do 12. decembra 2026. godine. Organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg saobraćaja je u načelu zadržana kao u važećem redu vožnje uz pojedine izmene, od kojih su najznačajnije sledeće: svi Regio vozovi koji su u važećem redu vožnje saobraćali na relaciji Zemun-Valjevo-Zemun, od novog reda vožnje menjaju rang, koji će biti Regio Ekspress /Rex/ i za njihov saobraćaj će se angažovati Štadler Novi Flirt EMV 413/417 podserije 100.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Vesti online pre 48 minuta
Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Od danas novi red vožnje Srbijavoza

B92 pre 13 minuta
Važna informacija za putnike: Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Važna informacija za putnike: Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Telegraf pre 1 sat
Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Od danas novi red vožnje Srbijavoza

RTS pre 2 sata
Od danas novi red vožnje Srbijavoza

Od danas novi red vožnje Srbijavoza

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ValjevoZemunekonomija

Ekonomija, najnovije vesti »

Zapošljavanje rođaka i prijatelja u firmi: Podozrenje, tenzije, nepotizam ili može i drugačije

Zapošljavanje rođaka i prijatelja u firmi: Podozrenje, tenzije, nepotizam ili može i drugačije

Forbes pre 58 minuta
Šta sve može da se desi kada banke ustupe teško naplativi kredit: Stari dug, novi poverilac, strada jemac

Šta sve može da se desi kada banke ustupe teško naplativi kredit: Stari dug, novi poverilac, strada jemac

Forbes pre 58 minuta
Krioprezervacija: Rizici i prinosi kao kod bitcoina

Krioprezervacija: Rizici i prinosi kao kod bitcoina

Bloomberg Adria pre 53 minuta
Kako na najlakši način da proverite radni staž

Kako na najlakši način da proverite radni staž

Kamatica pre 33 minuta
Pet novih beogradskih restorana u Michelinovom vodiču za 2026.

Pet novih beogradskih restorana u Michelinovom vodiču za 2026.

Bloomberg Adria pre 38 minuta