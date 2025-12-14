Stupio na snagu novi red vožnje Srbijavoza - Do daljeg bez stanice Novi Sad i bez regio vozova za Suboticu

Stupio na snagu novi red vožnje Srbijavoza - Do daljeg bez stanice Novi Sad i bez regio vozova za Suboticu

Ilustracija (Foto: Dejan Aleksić) Na snagu je zvanično stupio red vožnje 2025/2026.

Srbijavoza koji će važiti do 12. decembra 2026. Kako su saopštili iz ove kompanije, zadržan je saobraćaj međunarodnog noćnog voza Zemun-Bar-Zemun, uz napomenu da je polazak voza iz stanice Zemun pomeren ranije, i to u 19.35 umesto u 19.40, a iz stanice Beograd Centar u 19.54 umesto u 20 časova. Kod vozova u unutrašnjem saobraćaju planirane su četiri kategorije vozova: Inter City, Inter Regio, Regio Express i Regio. Organizacija saobraćaja vozova iz unutrašnjeg
