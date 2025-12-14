Živković: Proizvodnja električne energije i uglja stabilna, EPS ostvaruje dobit

Živković: Proizvodnja električne energije i uglja stabilna, EPS ostvaruje dobit

Generalni direktor Elektroprivede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS u zimsku sezonu ušla spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna.

Dodao je i da će u 2025. godini ta kompanija ostvariti dobit. -Građani i privreda mogu biti mirni. Proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje.- rekao je Živković u intervjuu za list Politika. Govoreći o poslovanju prethodne dve godine, Živković je istakao da i 2025. godina dokazuje da EPS nastavlja putem kontinuirane finansijske stabilnosti i profitabilnosti. -Devetomesačna dobit dostigla je 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet
