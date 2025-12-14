DIREKTOR EPS-a: Građani mogu biti mirni, snabdevanje sigurno

Moj Novi Sad pre 2 sata
DIREKTOR EPS-a: Građani mogu biti mirni, snabdevanje sigurno

Generalni direktor Elektroprivede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS u zimsku sezonu ušla spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna.

Dušan Živković je rekao da građani i privreda mogu biti mirni jer proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje, prenosi N1 − 2025, godina dokazuje da EPS nastavlja putem kontinuirane finansijske stabilnosti i profitabilnosti. Devetomesačna dobit dostigla je 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet milijardi dinara bolji rezultat nego u prošloj godini. I ova godina biće godina u kojoj se EPS neće dodatno kreditno zadužiti. To su jasni
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Živković: EPS profitabilan i u ovoj godini, građani i privreda mogu biti mirni

Živković: EPS profitabilan i u ovoj godini, građani i privreda mogu biti mirni

Serbian News Media pre 2 sata
Živković: EPS profitabilan i u ovoj godini, građani i privreda mogu biti mirni

Živković: EPS profitabilan i u ovoj godini, građani i privreda mogu biti mirni

NIN pre 3 sata
Dušan Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini, proizvodnja električne energije i uglja stabilna, građani i privreda mogu…

Dušan Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini, proizvodnja električne energije i uglja stabilna, građani i privreda mogu biti mirni

Kurir pre 3 sata
EPS profitabilan i u 2025. godini

EPS profitabilan i u 2025. godini

Politika pre 3 sata
Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini, građani i privreda mogu biti mirni

Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini, građani i privreda mogu biti mirni

Telegraf pre 3 sata
Direktor EPS: Građani i privreda mogu biti mirni, obezbeđujemo sigurno snabdevanje

Direktor EPS: Građani i privreda mogu biti mirni, obezbeđujemo sigurno snabdevanje

Nova ekonomija pre 4 sati
Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini

Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EPS

Ekonomija, najnovije vesti »

Rusija ovo ne pamti od 2020. godine! Situacija bi mogla biti još gora: Prihodi od nafte i gasa mogli bi da se prepolove

Rusija ovo ne pamti od 2020. godine! Situacija bi mogla biti još gora: Prihodi od nafte i gasa mogli bi da se prepolove

Blic pre 2 minuta
Ćerka Bil Gejtsa iz studentske sobe zaradila 30 miliona dolara: Fibi nasledila talenat za biznis, zarada samo kaplje dok se…

Ćerka Bil Gejtsa iz studentske sobe zaradila 30 miliona dolara: Fibi nasledila talenat za biznis, zarada samo kaplje dok se investitori otimaju

Kurir pre 27 minuta
Zakon o e-bolovanju danas stupa na snagu: Poslodavci od januara dobijaju digitalne potvrde

Zakon o e-bolovanju danas stupa na snagu: Poslodavci od januara dobijaju digitalne potvrde

Mondo pre 12 minuta
(Foto) Počela u studentskoj sobi, a zaradila 30 miliona dolara: Najmlađa ćerka Bila Gejtsa napravila AI startap vredan 180…

(Foto) Počela u studentskoj sobi, a zaradila 30 miliona dolara: Najmlađa ćerka Bila Gejtsa napravila AI startap vredan 180 miliona

Dnevnik pre 12 minuta
Više nećete morati lično da nosite doznake na posao - sve će biti mnogo lakše već od januara

Više nećete morati lično da nosite doznake na posao - sve će biti mnogo lakše već od januara

Kamatica pre 1 sat