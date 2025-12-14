DIREKTOR EPS-a: Građani mogu biti mirni, snabdevanje sigurno

Generalni direktor Elektroprivede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS u zimsku sezonu ušla spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna.

Dušan Živković je rekao da građani i privreda mogu biti mirni jer proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje, prenosi N1 − 2025, godina dokazuje da EPS nastavlja putem kontinuirane finansijske stabilnosti i profitabilnosti. Devetomesačna dobit dostigla je 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet milijardi dinara bolji rezultat nego u prošloj godini. I ova godina biće godina u kojoj se EPS neće dodatno kreditno zadužiti. To su jasni