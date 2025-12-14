Dušan Živković: EPS profitabilan i u 2025. godini, proizvodnja električne energije i uglja stabilna, građani i privreda mogu biti mirni

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković izjavio je da je kompanija ušla u zimsku sezonu potpuno spremna, da je proizvodnja uglja i električne energije stabilna, i da se očekuje ostvarenje dobiti u 2025. godini. - Građani i privreda mogu biti mirni.

Proizvodni kapaciteti EPS-a obezbeđuju sigurno snabdevanje - rekao je Živković u intervjuu za list Politika. Govoreći o poslovanju prethodne dve godine, Živković je istakao da i naredna godina potvrđuje kontinuiranu finansijsku stabilnost i profitabilnost kompanije. - Devetomesečna dobit iznosi 34,4 milijarde dinara, što je za nešto više od pet milijardi dinara više nego prošle godine. Takođe, EPS neće dodatno kreditno zaduživati kompaniju u ovoj godini - naglasio