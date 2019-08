Oglasili se vlasnici kafića u kninu posle divljačkog napada Maskirani huligani upali i vikali: Majku vam je**m, Zvezdu gledate! Srbi, opet ćete u kolonama na traktorima bežati! (video)

Kurir pre 1 sat

"Šta da vam kažem? Došli su maskirani, imali su fantomke na glavama, šipke, palice, motke... Nas je bilo šest, sedam unutra. Tu su bili i ljudi od 70 i nešto godina kao i deca. Žene i deca su vrištale, ne mogu da verujem da neko sa šipkom može udariti dete od 16 godina", ispričao je Boris Petko, vlasnik kafića u Uzdolju kraj Knina gde se u sredu uveče odigrao napad na goste koji su gledali utakmicu Jang Bojs - Crvena zvezda.

Uništili su deo inventara, a policija je objavila da je privela nekoliko ljudi. "Taj dečko od 16 godina je završio u bolnici zbog povreda glave. I mene su rasekli po nozi. Nekakvom daskom su me udarili. Dobio sam i po glavi. Gledali smo utakmicu, ali nije to slučajno, to je sve bilo smišljeno. Naravno da je zbog naše nacionalnosti. To je huliganizam. Ma u šoku sam", priča vlasnik kafića. Kaže da je letelo na sve strane, kao da je bomba pala u kafić. "Upali su