Vučić: Da Albanci dobiju sve, a Srbija ništa - moj potpis za to neće dobiti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u postojećim okolnostima nije moguće da Srbija prizna nezavisnost Kosova i da je potrebno nastaviti dijalog Beograda i Prištine u cilju postizanja kompromisnog rešenja.

"Možemo da razgovaramo o svemu samo ako je reč o kompromisu. A za to da Albanci dobiju sve, a Srbija da ne dobije ništa, moj potpis nećete dobiti nikada. U ovom trenutku sam predsednik Srbije, možda pronadjete nekog drugog ko će želeti da bez ikakvog kompromisa, sledeći samo ultimatume, da to prihvati", rekao je Vučić u intervjuu za Glas Amerike, na pitanje da li će on biti političar koji će priznati Kosovo. On je ocenio da se mnogi u Srbiji "sve vreme prave pomalo