Prognoza: Prži li prži, ali ponegde moguća i kiša

Mondo pre 5 sati | MONDO/Tanjug

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Posle podne, uz više promenljive oblačnosti, ponegde na jugozapadu kratkotrajni slab pljusak. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša od 32 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura 20, najviša 34 stepena. Slično vreme i u narednih sedam dana, sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni. U poslepodnevnim satima uz više promenljive oblačnosti, ponegde kratkotrajni slabi pljuskovi sa grmljavinom.