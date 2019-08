Jaov naslednik, avionski tesnac i preskakanje ”kineskog digitalnog zida”

RTS pre 25 minuta

Stići do daleke Kine i uspeti nekako doći do internet konekcije i poslati elektronski nešto nazad u domovinu bila su dva glavna zadatka prvog dana puta. Na kraju, oba su uz manje-više poteškoća ispunjena, te je pred vama prvo javljanje iz Fošana, provincija Guandong.

U sredu popodne po srpskom vremenu grupa od 15-ak novinara iz Srbije krenula je put Kine, a među njima i moja malenkost. I to nekako lepo i ravnopravno podeljeni među tri podvrste - štampani, TV i elektronski mediji. Već prvi let do Istanbula me je na zanimljiv način podsetio gde sam se uputio. Naime, imao sam sreću da red od tri sedišta delim samo sa jednim čovekom, ali ne običnim. Bio je to mladi reprezentativac Kine, a koji svojom visinom očekivano bio