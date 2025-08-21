Otkriveno da Severna Koreja ima tajnu vojnu bazu: U njoj čuva nuklearne interkontinentalne balističke rakete

Američki Centar za strateške i međunarodne studije tvrdi na osnovu svojih istraživanja da Severna Koreja ima tajnu bazu za balističke rakete Sinpung Dong, oko 25 kilometara od granice s Kinom, preneo je jutros Jonhap.

Analiza satelitskih snimaka od 11. jula pokazuje da baza verovatno raspolaže brigadom opremljenom sa šest do devet nuklearnih interkontinentalnih balističkih raketa tipa Hvasong-15 na tečno gorivo ili Hvasong-18 na čvrsto gorivo, kao i mobilnim lanserima. "Ove rakete predstavljaju potencijalnu nuklearnu pretnju po Istočnu Aziju i kontinentalne SAD", navedeno je u izveštaju projekta "Beyond Parallel". Izgradnja baze počela je oko 2004. godine i završena je do 2014,