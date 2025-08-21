Amerikanci otkrili kimovu nuklearnu bazu kod kineske granice! Veruje da će je Severna Koreja koristiti za skladištenje balističkih raketa dugog dometa (foto)

Kurir pre 52 minuta  |  Beta-AFP)
Amerikanci otkrili kimovu nuklearnu bazu kod kineske granice! Veruje da će je Severna Koreja koristiti za skladištenje…

Severna Koreja je izgradila vojnu bazu nedaleko od granice sa Kinom, za koju se veruje da će biti korišćena za skladištenje balističkih raketa dugog dometa.

To se navodi u izveštaju američkog Centra za strateške i međunarodne studije, objavljenom ove nedelje. Ova, kako se navodi tajna, odnosno "neprijavljena" baza balističkih raketa je izgrađena na samo 27 kilometara od granice sa Kinom. Smeštena je u provinciji Severni Pjongan, na severozapadu Severne Koreje. U bazi Sinpung-dong verovatno su smeštene interkontinentalne balističke rakete (ICBM), uključujući i one koje mogu da nose nuklearno oružje, navodi se u
