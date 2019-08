‘Da ga častim pićem…’: Ovako je Đoković reagovao na pitanje o sukobu sa navijačem (video)

Hot sport pre 5 sati | Stefan Smuđa

Srpski teniser uspešno je odradio posao u trećem kolu Otvorenog prvenstva SAD, ali i na konferenciji za medije posle meča.

Tokom meča protiv Denisa Kudle, jedan navijač iz publike je Đokoviću dobacio nešto zbog čega se srpski teniser propisno iznervirao, te mu je poručio da će ga posle meča naći. Novinari su želeli da saznaju o čemu se radilo, te su tri puta pitali Đokovića o tome, nakon čega je ipak popustio i, pomalo ironično, rekao svoj komentar o tome. Rekao si navijaču da ćeš ga naći? – Da, da ga častim pićem, sviđa mi se momak. Sačuvaću to za nas, ali on mi je pomogao, iako on to