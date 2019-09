Mihajlović: Kreću pripremni radovi za put Beograd-Sarajevo

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Ova godina je vrlo važna za infrastrukturu Srbije, završava se izgradnja koridora, ali i kreće se sa gradnjom auto-puta Beograd-Sarajevo, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.

Ona je istakla da je auto-put Sremska Rača–Kuzmin deo naše veze s BiH i jako je važan. Zorana Mihajlović je, gostuju’i u Dnevniku RTS-a, istakla da pripremni radovi za gradnju auto-puta Beograd–Sarajevo počinju danas i sutra, a turska kompanija će zajedno sa srpskim kompanijama raditi ovaj deo puta. To nije sve, dodaje ministarka, radi se uporedo i projektno-tehnička dokumentacija tog drugog dela prstena naše veze s BiH, a to je deonica od Požege do Kotromana duga