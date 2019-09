Štajnmajer se izvinio za Nemačke zločine u Drugom svetskom ratu: Nemačka mržnja je prošla celom Poljskom i Evropom! To je bio ogroman talas razaranja! (video)

Kurir pre 2 sata

Nemačka priznaje i preuzima odgovornost za zločine u Drugom svetskom ratu, izjavio je nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer u poljskom gradu Velunju gde se održavaju manifestacije povodom 80. godina od napada fašističke armije na Poljsku.

"Ovde je počela nemačka mržnja koja je prošla celom Poljskom i Evropom. Mi to nazivamo ratom, jer ne znamo kako drugačije da nazovemo te zločine. To je bio ogroman talas razaranja", rekao je Štajnmajer. On je dodao da su Nemci u Poljskoj dozvolili genocid, dodavši da se "to ne može zaboraviti". "Mi preuzimamo tu odgovornost koju nam daje istorija", kazao je Štajnmajer. Nakon toga, on se izvinio i na poljskom jeziku. U gradu Velunju, Štajnmajer je sa predsednikom