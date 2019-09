Danas počinje nova školska godina, a evo šta će sve biti drugačije

Blic pre 2 sata | J.O.

Ove školske godine prvi put u klupe osnovnih škola sešće 63.371 đak prvak, što je za šest hiljada manje nego protekle godine.

Broj blizanaca koji ovog septembra počinje sa pohađanjem osmoletki iznosi 2.286 đaka. U 204 škole biće uvedena jednosmenska nastava i to u prepodnevnim satima, dok će učenici poslepodne imati mogućnost da učestvuju u različitim radionicama. Ministarstvo prosvete osmislilo je 50 aktivnosti na koje će učenici moći da utroše popodne. Dodatnu nastavu moći će da pohađaju sva deca od prvog do osmog razreda, ukoliko to žele. Šta sve čeka đake od ove školske godine Prva u